الاتحاد الإفريقي يعلن عدم إقامة مباراة شيفز والوداد من قبل beIN SPORTS February 11, 2021 17:58 0:31 دقيقة أعلن نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي عن تلقيه إخطاراً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم إقامة مباراته مع مضيفه الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الوداد البيضاوي -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة كيميش: "كان عاماً رائعاً" 0:26 دقيقة ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل لاعب في الموندياليتو 1:10 دقيقة جينياك: "نشعر بخيبة أمل" 3:00 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب كأس العالم للأندية 4:20 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً لكأس العالم للأندية 0:55 دقيقة باولو مالديني في حوار خاص مع beIN SPORTS 3:59 دقيقة الخاطر يتحدّث عن نجاح قطر في استضافة الموندياليتو 0:44 دقيقة لحظات تاريخية للأهلي المصري في مونديال الأندية 1:27 دقيقة موسيماني فخور بأداء لاعبيه 1:20 دقيقة مراسم تتويج لاعبي الأهلي بـ"برونزية" الموندياليتو