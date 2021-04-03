متابعة: محمد أنور قلمامي

قلب الأهلي المصري تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه المريخ السوداني إلى تعادل 2-2 ليبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، والتي شهدت أيضا فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي 4-1.

وتقدّم المريخ بهدف سجله رمضان عجب في الدقيقة 26، وأضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل المغربي بدر بانون هدف الأهلي الأول في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، بينما أضاف ياسر إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة (90+4).

وأهدر رمضان عجب لاعب المريخ السوادني ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المريخ رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وضمن الأهلي حصوله على المركز الثاني في المجموعة بغض النظر عن نتائج المرحلة الأخيرة.

وفي المباراة الثانية، ضمن سيمبا تأهله كأول المجموعة بفوزه على فيتا كلوب 4-1.

ورفع سيمبا التنزاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط في المركز الثالث.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بالتعادل (2-2) ليبلغ ممثل كرة القدم المصرية الدور ربع النهائي.

الدقيقة 90+4: ياسر إبراهيم يوقّع على هدف التعادل للأهلي. عودة مثيرة للفريق المصري الذي بات على أعتاب التأهل.

كلارك يلعب آخر أوراقة عبر إقحام بكري المدينة أملاً في توقيع أهداف أخرى.

الدقيقة 81: المغربي بدر بانون يذلّل النتيجة للأهلي من ركلة جزاء. هدف ثمين قد يساوي بطاقة العبور لربع النهائي.

الدقيقة 76: رأسية الزامبي بواليا تخطئ مرمى المريخ !

دخول كل من حسين الشحات ووليد سليمان بدلاً عن محمد شريف والمالي أليو ديانغ في تشكيلة الاهلي.

الدقيقة 66: النيجيري توني إدجو كاد يضيف ثالث الأهداف للمريخ بعد عملية منظمة رائعة.

الدقيقة 57: الشناوي يقف سداً منيعاً أمام الخطير رمضان عجب وينقذ مرماه من هدف ثالث.

الدقيقة 47: محمد شريف يهدر فرصة ذهبية لتذليل النتيجة بعد انفراده بحارس المريخ محمد المصطفى الذي استأسد وتصدّى للكرة ببراعة قبل أن يبعدها الدفاع السوداني.

الدقيقة 46: موسيماني يقحم الثنائي الزامبي والتر بواليا وطاهر محمد طاهر بدلاً عن مروان محسن والنيجيري جونيور أجايي أملاً في إعطاء دفعة لخط هجوم الأهلي.

بداية الشوط الثاني

المريخ رغم بدايته المحتشمة في اللقاء أجاد استغلال أخطاء الاهلي الدفاعية ليخرج فائزا في الشوط الأول. مدرب الفريق المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مطالب بتعديل الأوتار في الشوط الثاني في حين سيبحث الإنكليزي لي كلارك مدرب ممثل كرة القدم السودانية عن الحفاظ على الأسبقية.

نهاية الشوط الأول بتقدّم المريخ على الاهلي بهدفين دون رد.

الدقيقة 47: رمضان عجب يهدر ركلة الجزاء لتبقى النتيجة (2-0) لمصلحة المريخ.

الدقيقة 45: المدافع المغربي بدر بانون يكلّف الأهلي ركلة جزاء بعد عرقلته للخطير سيف تيري.

الدقيقة 36: سيف تيري يضاعف النتيجة للمريخ (2-0) بعد توغل سريع من الجهة اليمنى لدفاع الاهلي وانفراد بالشناوي الذي لم يتمكن من إيقاف المهاجم الدولي السوداني. هفوة دفاعية أخرى تكبّد الاهلي هدفاً ثانياً يصعّب من مهمته في بقية مجريات المواجهة.

هدف رمضان عجب أشعل القمّة وقلب الأمور رأسا على عقب إذ بات أداء الفريق السوداني أفضل من نظيره المصري الذي لاح عليه الارتباك.

الدقيقة 26: رمضان عجب يباغت حارس الأهلي محمد الشناوي برأسية مخادعة إثر ركلة حرة غير مباشرة. خطأ دفاعي فادح من الأهلي قابله تعامل مميّز من مهاجم المريخ أثمر هدف السبق (1-0).

الدقيقة 17: تسديدة قوية من رأس الحربة مروان محسن تصطدم بمدافع المريخ وتتحوّل لركلة ركنية لم تأت بالجديد.

الدقيقة 16: أولى الفرص السانحة للتسجيل في المباراة من نصيب الأهلي، رأسية محمد شريف تمرّ عالية فوق مرمى حارس المريخ محمد المصطفى. فرصة ذهبية ضاعت بغرابة !

رغم غياب الفرص الصريحة للتسجيل إلى حد الآن تلوح رغبة المريخ جلية في انتزاع نقاط المباراة بينما يلعب الاهلي بذكاء ويعمل على امتصاص حماس أصحاب الضيافة.

يبدو أن أرضية الميدان ستؤثر على مجريات اللقاء إذ يواجه أغلب اللاعبين صعوبة في ترويض الكرة في ملعب "الجوهرة الزرقاء".

الدقيقة 4 : محاولة من سيف تيري وانفراد بحارس الأهلي محمد الشناوي إلا أن الحكم الإثيوبي تيسيما يعلن عن تسلل.

فترة جس نبض بين الفريقين ولا وجود لفرص تذكر.

صافرة البداية

القمّة المرتقبة تشهد حضور بعض الجماهير من الجانبين

الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما يدير "القمّة" العربية بين المريخ والأهلي

تشكيلة الأهلي

تشكيلة المريخ