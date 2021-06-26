وكان الفريق المصري قد فاز السبت الماضي خارج ملعبه بهدف نظيف فحسم تأهله إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بتفوقه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بأربعة أهداف دون رد.

أحرز أهداف الفريق المصري علي معلول في الدقيقة 38 من ركلة جزاء ومحمد شريف في الدقيقة 56 وحسين الشحات في الدقيقة 60.

وضرب الأهلي بذلك موعداً مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية المقررة يوم السبت السابع عشر من تموز/يوليو القادم،

الأهلي والترجي - أبرز أحداث المباراة

حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً انتصار الأهلي حامل اللقب بثلاثية نظيفة وصعوده إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.



الدقيقة 86 – بن غيث أضاع فرصة تسجيل هدف الشرف للترجي بعد أن سدد من على مقربة من المرمى خارج الملعب بغرابة.

الدقيقة 80 – سيطرة كاملة من الأهلي واستسلام تام من الترجي وانكماش للفريق خوفاً من استقبال المزيد من الأهداف خاصة مع معاناة بطل تونس من النقص العددي منذ نهاية الشوط الأول.



الدقيقة 60 – ليلة أهلاوية بامتياز في القاهرة .. محمد مجدي أفشه مرر كرة حاسمة لحسين الشحات الذي انفرد بالمرمى وأودعها الشباك بشكل رائع.. احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو .

#دوري_أبطال_أفريقيا



محمد مجدي أفشه مرر كرة حاسمة لحسين الشحات الذي انفرد

بالمرمى وأودعها الشباك بشكل رائع.. احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو 📺#CAFCL pic.twitter.com/8dRhmPuVoX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2021

الدقيقة 56 – الهدف الثاني للعملاق القاهري .. لاعبو الأهلي قدموا أجمل اللقطات الفنية في المباراة على الإطلاق، البديل حسين الشحات مرر كرة قصيرة سريعة لأفشة الذي أهداها بينية رائعة لمحمد شريف فسدد الأخير بيسراه محرزاً هدف التعزيز.

الدقيقة 48 – الأهلي أفضل هجومياً حالياً، استهل الشوط الثاني بتمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة إلى محمد شريف الذي كاد أن ينفرد بمرمى معز بن شريفية إلا أن دفاع الترجي تدخل في الوقت المناسب.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 3 – حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول على وقع تقدم الأهلي بهدف دون رد.

الدقيقة 38 – علي معلول انبرى لركلة الجزاء وافتتح التسجيل للأهلي لتصبح النتيجة (2-0) في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

الدقيقة 33 – أخطر فرص الأهلي على الإطلاق، محمد شريف لعب كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، انطلق طاهر محمد طاهر وسبق مدافع الترجي وكاد أن ينفرد إلا أنه سقط في منطقة الجزاء، وسط احتجاجات لاعبي الأهلي ومطالبتهم بركلة أجزاء... حكم اللقاء لجأ إلى تقنية الفيديو وقرر احتساب ركلة جزاء وطرد مدافع الترجي إلياس الشتي.

الدقيقة 28 – عبد الرؤوف بن غيث أطلق تسديدة أرضية بعيدة المدى أخرجها بصعوبة محمد الشناوي إلى ركنية.

الدقيقة 25 – الظهور الهجومي الأول للأهلي، حكم اللقاء احتسب ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الترجي انبرى لها صانع ألعاب الفريق المصري محمد مجدي أفشة إلا أنها ارتدت من الحائط البشري.

الدقيقة 15 – انكماش من قبل الأهلي وبداية هادئة لأصحاب الأرض بينما الترجي هو الأفضل على الصعيد الهجومي والمحاولات المتواصلة على المرمى.

الدقيقة الثانية – بداية قوية من الترجي وخليل شمام ينفذ ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأهلي أبعدها محمد الشناوي بقبضته عن منطقة الخطر.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي في إياب نصف النهائي، الأهلي يبحث عن الاستفادة القصوى من فوزه خارج ملعبه بهدف نظيف في مباراة الذهاب والترجي يطمح إلى العودة من بعيد وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

الأهلي والترجي - تشكيلة الفريقين

الأهلي

تشكيلة الترجي