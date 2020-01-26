حقق الأهلي المصري فوزاً ثميناً على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف أشعل به صراع التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الثانية، اليوم الأحد.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر جونيور أجايي في الدقيقة 32.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط وخطف الصدارة من النجم الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الثالث، فيما يتذيّل بلاتينيوم الزمبابوي ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.

في الجولة الاخيرة، يستقبل النجم بلاتينيوم في تونس وينزل الأهلي ضيفاً على الهلال في أم درمان.

- نهاية المباراة بفوز مثير وثمين وضع الأهلي في صدارة المجموعة وأشعل صراع التأهل إلى ربع النهائي بين الفريق المصري والنجم والهلال.

(85) - ما تبقي خمس دقائق على نهاية المواجهة تتجه الامور نحو فوز ثمين للأهلي يصعد به إلى صدارة المجموعة ويعزز حظوظه في بلوغ ربع النهائي، فيما تأجل تأهل النجم لمباراته أمام بلاتينيوم في تونس.

(77) - مدرب النجم غاريدو يجري تغييرين لإضفاء الحيوية على الخط الاماي للنجم حيث أيتبدل وجدي كشريدة وسليم بوخنشوش بعلية البريقي وحمزة لحمر.

(70) - هدوء كبير يسود القمة بين الفريقين في الشوط الثاني رغم بعض المحاولات من هنا وهناك لكنها لم ترتق لدرجة الخطورة.

(53) - أفضل لاعبي الأهلي والمباراة حسين الشحات يسدّد لكنه يخطئ المرمى، ثم تبعه بعد لحظات مروان محسن بتسديدة مخادعة مرت قريبة من خشبات كرير.

- انطلاقة النصف الثاني من المواجهة حيث سيبحث الأهلي عن تدعيم تقدمه، فيما سيحاول النجم العودة في المواجهة وادراك التعادل.

نهاية الشوط الأول المثير بتفوق الأهلي بهدف نظيف، لكن النجم قدم مستوى جيد يعد باستمرار الإثارة من الشوط الثاني من القمة.

- الأهلي أفضل بعد الهدف فقد أثر إيجاباً على زملاء السولية وأحبط من عزائم لاعبي النجم الذين تراجعوا كثيراً إلى مناطقهم وتلقوا العديد منال مناورات الهجومية الأهلاوية.

(32) - بعد ضغط رهيب وجملة من الفرص المتتالية يتمكن جونيور أجايي من تسجيل الهدف الأول للأهلي من تسديدة متقنة استقرت في شباك كرير.

(21) - حارس النجم أشرف كرير يخطئ أمام حسين الشحات لكن الأخير لم يستثمر الفرصة كما يجب.

(20) - الجزائري كريم العريبي ينفرد بالحارس محمد الشناوي لكن الدولي المصري يتألق في التصدري قبل أن يتدخل الدفاع الأهلاوي ويبعد الخطورة.

(5) - كاد الجزائري بوخنشوش أن يمنح النجم التقدم بتسديدة قوية تفطن لها الشناوي وأبعدها إلى ركلة ركنية.

- الأهلي يبدأ المباراة بنوايا هجومية واضحة إذ أنه يبحث عن فوز ملح يتصدر به المجموعة التي تبدو معقدة بعد فوز الهلال على بلاتينيوم بهدف نظيف.

التشكيلتان الأساسيتان

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