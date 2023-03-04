وسجل محمد شريف في الدقيقة الأولى هدف الأهلي الأول قبل أن يضيف الوافد الجديد على صفوف القلعة الحمراء أحمد القندوسي الهدف الثاني في الدقيقة 40 ثم اختتم الصاعد رأفت خليل ثلاثية أصحاب الأرض بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

أحداث المباراة

وضرب الأهلي بهدف قبل الوصول إلى نهاية الدقيقة الأولى بعد تمريرة من التونسي علي معلول لمحمد شريف مررها لطاهر محمد طاهر، فأعادها الأخير عرضية لشريف الذي سددها بيسراه على يسار الحارس مامادو احمدا ساليو.

وبدا واضحاً تفوق أصحاب الارض مهارياً وفنياً، وأنقذت عارضة مرمى ساليو هدفاً مؤكداً للأهلي بعدما صدت تسديدة حمدي فتحي من داخل منطقة الجزاء (28).

وفي الدقيقة 40، مرر معلول عرضية متقنة حولها القندوسي رأسية داخل الشباك على يسار ساليو.

تحسن أداء لاعبي القطن بفعل تغييرات مدربهم ابو بكر سليمان وضغطوا على وسط ودفاع الاهلي لكن هجماتهم افتقدت للفعالية والخطورة على مرمى محمد الشناوي.

وحصل الأهلي على فرصة لإضافة الهدف الثالث برأسية محمد عبد المنعم بعد عرضية من معلول، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر (57).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين أضاف الأهلي الثالث من هجمة منظمة وعدة تمريرات بين معلول والقندوسي، لتصل الكرة داخل منطقة الجزاء لرأفت خليل الذي سددها داخل الشباك على يسار ساليو.