متابعة - فراس بن أحمد

وسجل اللاعب محمد شريف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، انتصر فيتا كلوب الكونغولي على ضيفه المريخ السوداني 3-1.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بـ13 نقطة فيما يأتي الأهلي في مركز الوصافة بـ11 نقطة وفيتا كلوب في المركز الثالث بـ7 نقاط والمريخ متذيلاً للترتيب بنقطتين.



الأهلي المصري وسيمبا التنزاني - الأحداث والتفاصيل

نهاية المباراة بفوز الأهلي، حامل اللقب، على سيمبا بهدف دون مقابل.

دق 87 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة لويس ميكيسوني تجد العارضة والشناوي يطالب بمخالفة.

دق 78 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة شاما يصدها الشناوي.

دق 75 مباراة الأهلي وسيمبا | سيمبا يحاول ارباك حصون الأهلي ويتحصل على ركلة ركنية.

دق 63 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة السولية القوية كانت فوق المرمى

دق 54 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي يدخل الشوط الثاني مسيطراً على مجريات المباراة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول يتقدم مستحق للأهلي على سيمبا 1-صفر

هجوم الأهلي يصل للهدف الـ11 في دور المجموعات هذه النسخة.

دق 36 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي ماسك بزمام المواجهة، أيمن أشرف اقترب من تسجيل الهدف الثاني

دق 32 مباراة الأهلي وسيمبا | محمد شريف يفتتح التسجيل لفريق الأهلي (1-صفر)

دق 28 مباراة الأهلي وسيمبا | النيران الصديقة كادت أن تغير من نتيجة هذا الشوط، رأسية الإيفواري سيرج واوا أبعدها الحارس التنزاني بصعوبة بالغة.

دق 26 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي يسرّع من نسق لعبه مع محاولة الضغط على حامل الكرة من فريق سيمبا.

دق 24 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة بيكهام مرت فوق الخشبات الثلاثة للحارس أيشي مانولا.

دق 22 مباراة الأهلي وسيمبا | رأسية محمد شريف تُضيع طريق الشباك بعد عرضية وعمل مميز من بيكهام.

دق 20 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي يواجه فريقاً منظماً وعناصره تقف بشكل جيد على المستطيل الأخضر.

فريق سيمبا يقدم موسماً رائعاً في دوري الأبطال باحتلاله الصدارة بـ13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل إذ سجل خط هجومه 9 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً قبل مواجهة الأهلي

الفريق التنزاني لم يعرف الهزيمة في هذه النسخة إلى حد الجولة الخامسة.

دق 06 مباراة الأهلي وسيمبا | محمد شريف حاول وضع الكرة في شباك الفريق التنزاني بأناقة لكن محاولته مرت فوق المرمى.

دق 06 مباراة الأهلي وسيمبا | المواجهة دون فرص خطيرة إلى حد الآن.

بداية المباراة بين صاحب الأرض، الأهلي المصري (الوصيف)، وسيمبا التنزاني، المتصدر على أرضية ستاد السلام.

مباراة الأهلي وسيمبا | التشكيلة الأساسية

الأهلي المصري

سيمبا التنزاني