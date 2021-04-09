متابعة - فراس بن أحمد
وسجل اللاعب محمد شريف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.
وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، انتصر فيتا كلوب الكونغولي على ضيفه المريخ السوداني 3-1.
ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بـ13 نقطة فيما يأتي الأهلي في مركز الوصافة بـ11 نقطة وفيتا كلوب في المركز الثالث بـ7 نقاط والمريخ متذيلاً للترتيب بنقطتين.
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الأهلي المصري وسيمبا التنزاني - الأحداث والتفاصيل
نهاية المباراة بفوز الأهلي، حامل اللقب، على سيمبا بهدف دون مقابل.
دق 87 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة لويس ميكيسوني تجد العارضة والشناوي يطالب بمخالفة.
دق 78 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة شاما يصدها الشناوي.
دق 75 مباراة الأهلي وسيمبا | سيمبا يحاول ارباك حصون الأهلي ويتحصل على ركلة ركنية.
دق 63 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة السولية القوية كانت فوق المرمى
دق 54 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي يدخل الشوط الثاني مسيطراً على مجريات المباراة
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول يتقدم مستحق للأهلي على سيمبا 1-صفر
- هجوم الأهلي يصل للهدف الـ11 في دور المجموعات هذه النسخة.
دق 36 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي ماسك بزمام المواجهة، أيمن أشرف اقترب من تسجيل الهدف الثاني
دق 32 مباراة الأهلي وسيمبا | محمد شريف يفتتح التسجيل لفريق الأهلي (1-صفر)
دق 28 مباراة الأهلي وسيمبا | النيران الصديقة كادت أن تغير من نتيجة هذا الشوط، رأسية الإيفواري سيرج واوا أبعدها الحارس التنزاني بصعوبة بالغة.
دق 26 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي يسرّع من نسق لعبه مع محاولة الضغط على حامل الكرة من فريق سيمبا.
دق 24 مباراة الأهلي وسيمبا | تصويبة بيكهام مرت فوق الخشبات الثلاثة للحارس أيشي مانولا.
دق 22 مباراة الأهلي وسيمبا | رأسية محمد شريف تُضيع طريق الشباك بعد عرضية وعمل مميز من بيكهام.
دق 20 مباراة الأهلي وسيمبا | الأهلي يواجه فريقاً منظماً وعناصره تقف بشكل جيد على المستطيل الأخضر.
- فريق سيمبا يقدم موسماً رائعاً في دوري الأبطال باحتلاله الصدارة بـ13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل إذ سجل خط هجومه 9 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً قبل مواجهة الأهلي
- الفريق التنزاني لم يعرف الهزيمة في هذه النسخة إلى حد الجولة الخامسة.
دق 06 مباراة الأهلي وسيمبا | محمد شريف حاول وضع الكرة في شباك الفريق التنزاني بأناقة لكن محاولته مرت فوق المرمى.
دق 06 مباراة الأهلي وسيمبا | المواجهة دون فرص خطيرة إلى حد الآن.
بداية المباراة بين صاحب الأرض، الأهلي المصري (الوصيف)، وسيمبا التنزاني، المتصدر على أرضية ستاد السلام.
مباراة الأهلي وسيمبا | التشكيلة الأساسية
- الأهلي المصري
- سيمبا التنزاني