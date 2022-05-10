الأهلي قال إنه يطلب إقامة النهائي على ملعب محايد بعيداً عن دول الأندية الأربعة المتبارية في الدور نصف النهائي ولذلك تقدم بطعن مستعجل إلى المحكمة الدولية للفصل في التماسه قبل موعد المباراة يوم الثلاثين من الشهر الجاري.

وحث الفريق المصري الاتحاد الإفريقي على عدم تعطيل العدالة على حد وصفه وتقديم المستندات المطلوبة للمحكمة من أجل مساعدتها على الحسم في الموضوع في أقرب وقت.

