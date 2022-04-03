وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

واحتل الأهلي مركز الوصافة بـ10 نقاط وبفارق 6 نقاط عن المتصدر صن داونز فيما جاء الهلال في المركز الثالث بـ4 نقاط ومواطنه المريخ في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط.



مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني - التفاصيل والأحداث

الأهلي يظفر بوصافة المجموعة ويتأهل إلى ربع النهائي.

نهاية المواجهة بفوز الأهلي على الهلال 1-صفر

74: الشحات يفتتح التسجيل لفريق الأهلي (1-صفر)

70: تصويبة عيد مقدم مرت فوق مرمى الشناوي

59: كرة ثنائية بين السولية وبيرسي تاو والأخير كاد أن يفتتح النتيجة للأهلي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

37: الأهلي الأكثر استحواذاً على الكرة لكنه لم يهدد شباك الهلال كثيراً ليسيطر التعادل السلبي على المواجهة.

سيطرة أهلاوية على مجريات هذه الفترة

18: رأسية أحمد عبد القادر سهلة للحارس أبو عشرين

11: مجدي أفشة اقترب من مرمى الفريق السوداني لكن كرته مرت دون خطورة

09: الأهلي يحاول الوصول إلى الخط الخلفي للفريق السوداني من خلال التدرج في البناء بالاعتماد على التمريرات القصيرة في المقابل يسعى الهلال لضرب حصون الفريق المصري بالهجمات المرتدة السريعة.

بداية المباراة المنتظرة بين الأهلي والهلال

التشكيلة الأساسية |

الأهلي المصري

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ON5LkM6Iaq — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 3, 2022

الهلال السوداني