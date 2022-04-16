وسجل كل من عمرو السولية (13 من ركلة جزاء) وحسين الشحات (23) هدفي الأهلي فيما جاء هدف الرجاء الوحيد بواسطة محمد زريدة في الدقيقة 45+1.

وأضاع السولية ركلة جزاء ثانية للأهلي في الدقيقة 61 فيما أكمل الرجاء المباراة منقوصاً من خدمات مروان هدهودي الذي تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 60.

الأهلي المصري - الرجاء الرياضي المغربي : التفاصيل والأحداث

نهاية مواجهة ذهاب ربع النهائي بفوز الأهلي على الرجاء 2-1.

90+5: تصويبة طاهر القوية ردّها الزنيتي ببراعة.

90+3: بغرابة كبيرة مهاجم الرجاء يضيع فرصة إدراك التعادل

81: لوحة فنية من عبد القادر الذي وضع كرة أمام بيرسي تاو والأخير يتفنن في إضاعة فرصة الثالث.

70: بيرسي تاو يحاول ركن الكرة في مرمى الرجاء لكن الحارس أنس الزنيتي يتألق في صدها.

67: رأسية عبد القادر مرت بجانب مرمى الزنيتي

64: تصويبة تاو مرت بجانب مرمى الرجاء

61: عمرو السولية يهدر ركلة الجزاء... النتيجة تبقى على حالها

60: تصويبة الشحات التي كانت في طريقها للشباك تصدى لها المدافع مروان هدهودي بيده اليسرى، الحكم يعلن عن ركلة جزاء وبطاقة حمراء لمدافع الرجاء.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية شوط مثير بتقدم الأهلي على الرجاء 2-1.

45+1: محمد زريدة يقلص الفارق لفريق الرجاء (1-2).

39: رأسية السولية أبعدها مدافع الرجاء من على الخط النهائي للمرمى.

37: تمريرة سحرية من شريف إلى بيرسي تاو الذي أهدر فرصة تسجيل الثالث.

32: عبد القادر يقدم ومضة من فنياته ويصوب لكن كرته ترتد إلى الركنية.

23: عرضية بيرسي تاو الرائعة يترجمها الشحات في شباك الرجاء (2-صفر).

20: فرصة خطيرة أهدرها أحداد ثم كرة مدكور سهلة للحارس الشناوي.

19: الجنوب إفريقي بيرسي تاو في التمرير ورأسية شريف ينقذها الزنيتي (حارس الرجاء) بنجاح.

13: عمرو السولية ينجح في افتتاح التسجيل من علامة الجزاء (1-صفر)

11: الحكم الكونغولي جان جاك ندالا يعود للـVAR ويعلن عن ركلة جزاء للأهلي المصري.

بداية مواجهة ربع النهائي على أرضية استاد السلام في القاهرة.

التشكيلة الأساسية: الأهلي - الرجاء