وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل جنوب السودان على أن يكون الإياب في 23 الحالي على أرض الأهلي، لكنها أقيمت على ملعب الفريق المصري بناء على رغبة مسؤولي نادي اطلع برة.

سجل للاهلي الذي حجز بنسبة كبيرة بطاقته لدور الـ 32، التونسي علي معلول (17 من ركلة جزاء)، والمغربي وليد أزارو هدفين (32 و48)، وأحمد الشيخ (90+3).

تسيّد الاهلي، المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا 8 مرات، الشوط الأول نظراً لفارق الخبرات والإمكانات الفنية والبدنية مقارنة بلاعبي اطلع برة حديث العهد بالمشاركات الإفريقية، حيث تأسس النادي عام 2013.

وأسفر ضغط الأهلي عن ركلة جزاء إثر عرقلة عمرو السولية، انبرى لها علي معلول وسددها على يسار الحارس خميس دانيال، محرزاً هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 17.

واستغل لاعبو الفريق "الأحمر" الارتباك الواضح في صفوف الفريق المنافس، وتناوبوا على إهدار الفرص عبر كلّ من وليد أزارو، رمضان صبحي، حسين الشحات وصالح جمعة، كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً بنتيجة أكبر، كما تصدت العارضة لتسديدة مقصية من أزارو في الدقيقة 29.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 32 عبر أزارو بعد عرضية من حسين الشحات، قبل أن يهدر اللاعب ذاته فرصة سهلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما وصلته كرة من الشحات سددها بجوار القائم الأيمن.



وتابع الأهلي ضغطه في الشوط الثاني، وأضاف أزارو الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له، مستغلاً عرضية عمر السولية ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس دانيال (48).

وأنقذت العارضة بطل جنوب السودان من هدف جديد للبديل النيجيري جونيورة أجايي (70)، الذي وقف له لاحقاً الحارس بالمرصاد (90+2).

ولم يستكن الاهلي إلا بتسجيله الهدف الرابع عبر البديل أحمد الشيخ بتسديدة قوية على يمين دانيال (90+3).

سقط النجم الساحلي التونسي في فخ الخسارة 1 - 2 أمام مضيفه هافيا كوناكري الغيني.



واقتنص الهلال السوداني تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 1 - 1 من مضيفه رايون سبور الرواندي.



وخسر النصر الليبي صفر - 1 أمام مضيفه فريق عاصمة موكاف من أفريقيا الوسطى.

