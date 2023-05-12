الأهلي يختتم استعداداته للقاء الترجي من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 13:15 2:28 دقيقة اختتم الأهلي المصري استعداداته للقاء الترجي، الفريق المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بأمجد الكؤوس الإفريقية يطمح في العودة بنتيجة إيجابية من استاد رادس لتسهيل موقعة الإياب بالقاهرة. تقارير إخبارية الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الأهلي يختتم استعداداته للقاء الترجي 2:52 دقيقة الترجي يتحدى ظروفه الصعبة قبل مواجهة الأهلي 4:23 دقيقة شقيقان يتنافسان على لقب كأس أمير دولة قطر 2:50 دقيقة العربي يأمل استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عقود 1:53 دقيقة السد لإنقاذ موسمه من بوابة العربي 1:30 دقيقة بونوتشي "كنا نعي صعوبة مواجهة إشبيلية" 2:09 دقيقة مورينيو يؤجل الاحتفال بالفوز إلى مباراة الإياب 2:41 دقيقة الرضا يغمر ياسين بونو 0:38 دقيقة السومة سيعود إلى الأهلي السعودي 3:02 دقيقة الجزائري بن رحمة يساهم في فوز وست هام على آلكمار