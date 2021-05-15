مازن الريس

وانتصر الأهلي المصري بهدفين دون رد على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وبدأ الأهلي المباراة بقوة عندما كاد يحصل على ركلة جزاء مع الدقيقة الثانية إلا أن الحكم السنغالي نداي لم يعلن عن شيء.

وانتظر الأهلي حتى انتصاف الشوط الأول ليفتتح التسجيل من تسديدة قوية لطاهر محمد طاهر (23)، وأتى الهدف القاتل من صلاح محسن في اللحظات الأخيرة بعد خطأ من حارس الضيوف.

وستقام مباراة العودة الأسبوع المقبل في الثاني والعشرين من شهر أيار/مايو الحالي.

مباراة الأهلي وصن داونز - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بانتصار الأهلي 2-0.

هدف (89): صلاح محسن يخطف الهدف الثاني مستغلاً خطأ فادحاً من الحارس.

(80) انطلاقة محمد شريف في هجمة مرتدة تجد تدخلاً في الوقت المناسب من دفاع صن داونز.

(71) الشناوي يخطف نجومية اللقاء حتى الآن بتصديه لتسديدة قوية من موتوبا.

(58) الشناوي يتدخل أمام ضربة رأس خطيرة من ليبوزا.

(55) البرازيلي ناسيمينتو يصل متأخراً لكرة عرضية والأهلي يدافع بشكل جيد.

خمس دقائق على الشوط الثاني والأهلي يبحث عن الهدف الثاني بحذر.

(45+2) النامبي شالويل كاد يعل النتيجة لولا تدخل الشناوي.

السيطرة تنقسم بين الفريقين دون خطورة قبل نهاية الشوط بخمس دقائق.

(36) مطالبة الأهلي بركلة جزاء إثر خشونة الحارس الأوغندي أوناينغو، ولكن الحكم السنغالي ندياي يرفض إطلاق صافرته.

هدف (23): طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في المقدمة بتسديدة رائعة.

(21) القائم الأيسر للشناوي يساند الأهلي بتصديه لضربة رأس خطيرة من موتوبا.

أداء ماميلودي بدأ يتحسن في محاولة لخطف هدف التقدم مع مرور 15 دقيقة.

الأهلي الطرف الأفضل في أول 10 دقائق لكن الضيف يتمركز بشكل جيد.

(2) محمد شريف يطالب بركلة جزاء والحكم لا يعلن عن شيء.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي

التشكيلة الرسمية لنادي صن داونز