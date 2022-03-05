ووقّع محمد شريف (3 و34) ومصطفى كرشوم (76 خطأ في مرمى فريقه) أهداف الفريق الفائز.

في المقابل وقّع النيجيري طوني إدجومارييغوي (43) والسماني الصاوي (69) هدفي الخاسر.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات عن المريخ الثالث.

ويتصدّر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط فيما يتذيّل الهلال السوداني الترتيب بنقطة يتيمة.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة: الأهلي (3-2) المريخ

الفريقان يتبادلان الهجمات.

الدقيقة 76: المدافع مصطفى كرشوم يمنح الأهلي الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه السوداني (3-2).

مدرب المريخ، الإنكليزي لي كلارك، يدفع بالثنائي الغزولي وتاج (73).

الدقيقة 69: السماني الصاوي يباغت محمد الشناوي ويعادل الكفّة (2-2). المريخ يجني ثمار اللعب بتوازن وعدم التسرّع.

الدقيقة 69: الشحات يهدر بغرابة فرصة الهدف الثالث !

مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يُقحم الثنائي طاهر محمود وحسين الشحات بهدف تنشيط هجوم فريقه (64).

الدقيقة 62: أفشة يحاول مغالطة منجد النيل من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته مرّت بجانب المرمى.

بات جلياً أن الضغوطات الكبيرة المسلّطة على الأهلي، الباحث عن فوزه الأول في المجموعة الأولى، أثّرت بشكل كبير على مردود لاعبيه.

بيرسي تاو أبرز عنصر في صفوف الفريق المصري إلى حد الآن (55). سرعة الجنوب إفريقي تمثّل مصدر قلق متواصل للدفاع السوداني.

المريخ أكثر توازنا منذ تذليل الفارق.

الأهلي يضغط منذ بداية الشوط الثاني لإدراك هدف الاطمئنان.

بداية الشوط الثاني: الأهلي (2-1) المريخ

نهاية الشوط الأول: الأهلي (2-1) المريخ

انطلاقة جديدة للقاء !

الدقيقة 43: النيجيري طوني إدجومارييغوي يذلّل الفارق للمريخ من هجمة منظّمة (2-1).

خبرة الأهلي القارية بصدد صنع الفارق حالياً.

الدقيقة 34: محمد شريف يُعيد الكرّة ويزور شباك المريخ من جديد (2-0). أسبقية هامة للأهلي في حين باتت مهمّة الفريق السوداني عسيرة للغاية.

الدقيقة 29: محمد مجدي أفشة يحاول مباغتة منجد النيل من خارج منطقة الجزاء لكن حارس المريخ يتصدّى بثبات.

ارتفاع وتيرة اللعب مع تحسّن أداء الضيوف.

الدقيقة 22: تسديدة رائعة من عماد الصيني كادت تمنح المريخ التعادل !

الدقيقة 21: تباطؤ محمد شريف يحرمه من مضاعفة النتيجة وحارس المريخ منجد النيل يتدخّل بنجاح.

الفريق السوداني يسيطر شيئاً فشيئاً على مجريات اللعب.

باستثناء لقطة الهدف غابت الفرص الحقيقية للتسجيل إلى حدود الدقيقة 15 !

الأهلي يستحوذ على الكرة بهدف امتصاص اندفاع لاعبي المريخ ورغبتهم في معادلة الأرقام.

المريخ السوداني يتقدّم نحو الهجوم أملاً في تعديل الكفّة.

الدقيقة 3: محمد شريف يستغل الإمداد الرائع للجنوب إفريقي بيرسي تاو ويوقّع أول أهداف المباراة (1-0). بداية موفّقة للفريق المصري الباحث عن فوزه الأول ضمن المجموعة الأولى.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الدولي الأنغولي هيلدر مارتينس دي كارفالهو حكماً للقمّة العربية.

استاد السلام في القاهرة مسرحاً لمواجهة الأهلي المصري والمريخ السوداني.

تشكيلة الأهلي المصري

تشكيلة المريخ السوداني