وتغلّب الأهلي على الرجاء 2-0 اليوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وحسم الأهلي المواجهة بفضل خبرته الكبيرة وتركيز لاعبيه اللافت في الدقائق الأخيرة من كل شوط، إذ سجّل له عبد المنعم وفتحي هدفي الفوز (45+2 و84).

ودخل الرجاء المواجهة بقوة وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل وخاصة من تسديدة النهيري التي أبعدها الشناوي ببراعة (5).

واستعاد الأهلي توازنه تدريجياً متسلحاً بجماهيره الكبيرة التي ملأت استاد القاهرة الدولي وهدد مرمى الزنيتي في أكثر من مناسبة.

ومنح عبد المنعم التقدم للأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأس رائعة (45+2).

ودخل الأهلي الشوط الثاني بشكل مغاير لبداية المباراة وكان الطرف الأفضل محاولاً تعزيز النتيجة.

وتألق الزنيتي في إبعاد تسديدة الجنوب إفريقي تاو من داخل منطقة الجزاء (74).

وأضاف حمدي فتحي الهدف الثاني لصالح الأهلي مستفيداً من تمريرة مميزة لتاو جعلته ينفرد بالزنيتي (84).

وتحسن أداء الرجاء مع اللحظات الاخيرة لكن الشناوي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

وهذه الخسارة الأولى للرجاء في البطولة هذا الموسم بعد خمسة انتصارات وتعادل في دور المجموعات.