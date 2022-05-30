الأهلي ومشوار صعب نحو نهائي الأبطال من قبل beIN SPORTS May 30, 2022 13:29 1:52 دقيقة انتظر الأهلي حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليحجز مقعده في ربع النهائي، ثم تحسن مستواه ليبلغ النهائي بحثاً عن تتويج الثالث على التوالي والحادي عشر في مسيرته. مشوار حامل اللقب في البطولة القارية هذا الموسم نتابعه في التقرير التالي. تقارير إخبارية الأهلي المصري الوداد البيضاوي دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة بيريشيتش يصل لندن تمهيداً للكشف الطبي في توتنهام 0:43 دقيقة مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر 1:52 دقيقة طريق الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 1:08 دقيقة لقاء مع راوول غارسيا لاعب أتلتيك بلباو 1:52 دقيقة الأهلي ومشوار صعب نحو نهائي الأبطال 0:40 دقيقة إيسكو يعلن رحيله عن نادي ريال مدريد 5:25 دقيقة الملكي يحتفل باللقب الرابع عشر مع جماهيره 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والوداد | معلومات البث المباشر 0:51 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تلوم ليفربول على الفوضى 2:28 دقيقة سلتيكس يضرب موعداً مع ووريرز في النهائي