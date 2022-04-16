الأهلي والرجاء يختتمان استعداداتهما لمواجهتهما المرتقبة من قبل beIN SPORTS April 16, 2022 10:13 3:20 دقيقة اختتم الأهلي والرجاء استعداداتهما لمواجهتهما الهامة والمرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي يحتضنها ملعب السلام بالقاهرة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري الرجاء الرياضي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة ثلاثية نظيفة لإلتشي في شباك مايوركا 0:27 دقيقة خسارة مفاجئة لتوتنهام أمام برايتون 0:49 دقيقة ناغلسمان: "أخبار انتقال ليفا إلى برشلونة.. شائعات" 9:14 دقيقة راؤول ألبيول يتحدث عن مسيرته الطويلة مع كرة القدم 1:45 دقيقة إيمري يؤكد على صعوبة مواجهة فياريال أمام خيتافي 3:36 دقيقة نصف نهائي محتدم بين ليفربول ومانشستر سيتي 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والرجاء | معلومات البث المباشر 3:02 دقيقة شباب بلوزداد يتأهب لمواجهة الديربي أمام الوداد 3:20 دقيقة الأهلي والرجاء يختتمان الاستعداد للقاء المرتقب 3:13 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة وفاق سطيف والترجي