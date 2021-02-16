تناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من محمد مجدي أفشة (57) ومحمود كهربا (63) والزامبي والتر بواليا (71).

وبهذا الفوز الكبير تصدّر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى أمام سيمبا التنزاني بفارق الأهداف (3 نقاط).

أما المريخ فقد تموقع في مؤخرة الترتيب دون نقاط بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب الكونغولي الذي تكبدّ الهزيمة في مواجهته الافتتاحية على أرضه أمام سيمبا بهدف دون رد.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في دار السلام، كما يستضيف المريخ فيتا كلوب الكونغولي في الخرطوم ، في مباراتي الجولة الثانية.