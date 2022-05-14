وانتهت مواجهة إياب المربع الذهبي بين صاحب الضيافة وفاق سطيف وضيفه الأهلي حامل اللقب 2-2، وكان الأهلي قد حصل على تذكرة العبور مستفيداً من فوزه المريح برباعية نظيفة في الذهاب.

وكان الوداد البيضاوي حجز بطاقته الجمعة بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 إياباً بعدما كان فاز 3-1 ذهاباً في لواندا.

وتقام المباراة النهائية في 30 أيار/مايو الحالي في المغرب.

وفي لائحة هدافي المباراة، تقدم الأهلي بهدف مبكر عبر أحمد عبد القادر 2، لكن وفاق سطيف رد بهدفين، بواسطة أحمد قندوسي 45+1، ورياض بن عياد 61.

بدوره محمد الشريف حرم وفاق سطيف حتى من فوز معنوي مسجلاً التعادل للأهلي 2-2 في الدقيقة 90+2.

تفاصيل من المباراة:

- د 90+2 هدف التعادل للأهلي، قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة محمد الشريف يجنب الأهلي الخسارة ويوقع على التعادل 2-2.

- شوط ثاني صبغه وفاق سطيف تماماً بلونه، مع غياب شبه تام لهجوم الأهلي.

- الهدف الثاني لوفاق سطيف، د 61 وفاق سطيف يتقدم بهدف جميل من تسديدة قوية لرياض بن عياد.

- د 60 وفاق سطيف يخوض ربع ساعة هجومية باحثاً عن هدف التقدم.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

- هدف لوفاق سطيف د 45+ 1 أحمد قندوسي يسجل التعادل لوفاق سطيف من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء تأكد منها الحكم بواسطة الفار بعد الشك بوجود تسلل.

- منتصف الشوط الأول، وفاق سطيف يتحسن ويحاول رسم الهجمات في ملعب منافسه، ولكن الخطر لا يزال بعيداً عن مرمى الشناوي.

- هدف يمكن القول أنه أنهى المباراة قبل أن تبدأ، الأهلي يلعب بأريحية كاملة بينما وفاق سطيف يحاول إيجاد نفسه.

- هدف للأهلي د 02 تمرير رائع من لاعبي الأهلي ينهيه أحمد عبد القادر بالمرمى هدفاً أول للزائر المصري.

- د 01 الحكم التونسي الصادق السالمي يطلق صفارة بداية المباراة