اكتمال استعدادات الأهلي والمريخ قبل مباراتهما المرتقبة من قبل beIN SPORTS February 16, 2021 13:17 3:40 دقيقة اكتملت استعدادات الأهلي والمريخ للقائهما الهام والمرتقب في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والذي يحتضنه استاد القاهرة الدولي. تقارير إخبارية الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:26 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:45 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 1:47 دقيقة مجاهد يشدد على ضرورة انتهاء عمل اللجنة المؤقتة 3:40 دقيقة اكتمال استعدادات الأهلي والمريخ قبل اللقاء المرتقب 1:19 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم المغربي عادل تاعرابت 0:35 دقيقة ليفربول يكمل استعداداته لمواجهة لايبزيغ 2:49 دقيقة تشيلسي إلى المركز الرابع بفوزه المقنع على نيوكاسل 3:00 دقيقة وست هام يضرب شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة 1:07 دقيقة تعادل تونس وبوركينافاسو في كأس أمم إفريقيا للشباب