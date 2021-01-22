علمت beIN SPORTS أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، قررت إيقاف هداف الزمالك المصري مصطفى محمد 4 مباريات على خلفية تورطه في أعمال الشغب عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي
وفي السياق ذاته، أوقفت اللجنة جناح الأهلي حسين الشحات للمدة ذاتها.
علمت beIN SPORTS أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، قررت إيقاف هداف الزمالك المصري مصطفى محمد 4 مباريات على خلفية تورطه في أعمال الشغب عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي
وفي السياق ذاته، أوقفت اللجنة جناح الأهلي حسين الشحات للمدة ذاتها.
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