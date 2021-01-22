علمت beIN SPORTS أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، قررت إيقاف هداف الزمالك المصري مصطفى محمد 4 مباريات على خلفية تورطه في أعمال الشغب عقب خسارة نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

وفي السياق ذاته، أوقفت اللجنة جناح الأهلي حسين الشحات للمدة ذاتها.

