إتحاد الجزائر يطمح لتجاوز اختبار صن داونز بنجاح من قبل beIN SPORTS December 28, 2019 12:39 2:14 دقيقة يبحث اتحاد الجزائر عن تصدر المجموعة الثالثة في المنافسة الإفريقية ورفع رصيده من النقاط عندما يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمسية السبت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:55 دقيقة الوداد يطمح لتجاوز عقبة بيترو أتليتيكو 2:14 دقيقة إتحاد الجزائر يطمح لتجاوز اختبار صن داونز بنجاح 2:09 دقيقة الهلال يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 0:34 دقيقة كلوب: العمل الذي يقوم به نونو سانتو رائع جداً 1:39 دقيقة الزمالك يسعى لتعويض خيباته المحليه 3:14 دقيقة المرحلة العشرين تنطلق على وقع مواجهات مثيرة 4:57 دقيقة هل يهرب غوارديولا إلى برشلونة أو يوفنتوس؟ 2:01 دقيقة فوز مثير لميامي هيت على بايسرز 1:53 دقيقة الأهلي وبلاتينيوم - التغطية الخاصة