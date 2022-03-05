أكرم الهادي يتحدث عن أسباب الخسارة أمام الأهلي من قبل beIN SPORTS March 5, 2022 22:30 1:51 دقيقة تحدّث أكرم الهادي عن أسباب خسارة المريخ بصعوبة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. مقابلات دوري أبطال أفريقيا المريخ -آخر الفيديوهات 4:35 دقيقة عَزفُ ريال مدريد يُثمر رباعية في شباك سوسييداد 3:28 دقيقة نيس يتخطى باريس سان جيرمان بفضل هدف ديلور 1:51 دقيقة أكرم الهادي يتحدث عن أسباب الخسارة أمام الأهلي 3:01 دقيقة موسيماني: "عانينا من إهدار الفرص" 3:41 دقيقة الأهلي يتغلّب على المريخ بصعوبة 3:16 دقيقة ليفربول يشدد الخناق على مانشستر سيتي 1:01 دقيقة الوكرة إلى نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 3:55 دقيقة تشيلسي يقسو على بيرنلي 1:01 دقيقة كولتسروم يحرز الذهبية في بطولة العالم للمشي 0:32 دقيقة السد يبلغ الدور نصف النهائي لكأس أمير دولة قطر