"أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك من قبل beIN SPORTS November 27, 2020 23:19 2:13 دقيقة قال محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي المصري أن هدف الفوز الرائع الذي منح "فريق القرن" لقبه التاسع في دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك جاء نتيجة عمل متواصل. مقابلات دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري الزمالك دوري أبطال إفريقيا محمد مجدي أفشة -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة السعادة تغمر مدرب الأهلي "موسيماني" 2:13 دقيقة "أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك 6:04 دقيقة مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا 3:23 دقيقة الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة لابورتا سيترشح لرئاسة برشلونة 0:32 دقيقة برشلونة يتوصّل لاتفاق مع لاعبيه بشأن تعديل الرواتب 1:05 دقيقة صاروخية شيكابالا تعيد نهائي الأبطال إلى نقطة الصفر 1:03 دقيقة السولية يمنح الأسبقية للأهلي أمام الزمالك 3:23 دقيقة تشكيلتا الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 0:47 دقيقة لبنان يواصل تألقه في تصفيات كأس آسيا 2021