أحمد الشيخ: "انتصار مهم" من قبل beIN SPORTS December 28, 2019 22:30 2:57 دقيقة أكد لاعب الأهلي المصري أحمد الشيخ بأن الفوز على بلاتينيوم 2-صفر كان مهماً في سباق العبور للدور القادم في دوري أبطال افريقيا. -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة مانشستر يونايتد يعود للديار مظفراً بفوز مستحق 1:59 دقيقة بدر كدارين: "المهم تحقيق نقاط المواجهة" 2:57 دقيقة أحمد الشيخ: "انتصار مهم" 4:45 دقيقة فوز باهر للوداد الرياضي على بيترو أتلتيكو 3:16 دقيقة الأهلي المصري يتجاوز "مطب" بلاتينيوم دون عناء 3:09 دقيقة ليستر يعود لسكة الانتصارات من بوابة وست هام 4:11 دقيقة توتنهام ينتزع تعادلاً صعباً من نوريتش سيتي 0:27 دقيقة موناكو يقيل مدربه جارديم مجددا ومورينو خلفا له 3:18 دقيقة إيفرتون "أنشيلوتي" يؤكد صحوته بفوز هام على نيوكاسل 2:43 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ساوثهامبتون وكريستال بالاس