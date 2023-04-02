أجواء الفرحة تعم الشارع الكروي المصري بعد فوز الأهلي من قبل beIN SPORTS April 2, 2023 20:54 2:22 دقيقة عمت أجواءُ الفرحة الشارع الكروي المصري بعد نجاحِ الأهلي في العودة من جديد و الفوز أمامَ الهلال السوداني بثلاثية نظيفة على استادِ القاهرة الدولي والتأهل إلى الدورِ ربعِ النهائي من دوري أبطالِ إفريقيا. تقارير إخبارية الهلال السوداني الأهلي المصري -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة فوز صعب لأتليتيكو مدريد يحافظ به على سيره المتزن 3:35 دقيقة ليون يعود بالنقاط من أرض باريس سان جيرمان 0:47 دقيقة ميدفيديف يحرز لقب بطولة ميامي ماسترز للتنس 0:44 دقيقة بيتسيكي يحقق باكورة انتصاراته في موتو جي بي 0:54 دقيقة تشلسي يعلن رحيل غراهام بوتر 2:53 دقيقة خروج مخيب للهلال والمريخ من دوري أبطال إفريقيا 2:22 دقيقة أجواء الفرحة تعم الشارع المصري بعد فوز الأهلي 3:24 دقيقة ليل يكتسح لوريان وموناكو بصعوبة أمام ستراسبورغ 3:23 دقيقة نيوكاسل يستقبل مانشستر يونايتد ويغلبه بثنائية 0:35 دقيقة تقارير تؤكد قرب إقالة بوتر من تدريب تشلسي