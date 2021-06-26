آخر مستجدات مواجهة الأهلي والترجي من قبل beIN SPORTS June 26, 2021 16:23 3:09 دقيقة تعرّف على آخر أخبار المواجهة التي ستجمع الأهلي المصري بضيفه الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري الترجي الترجي التونسي دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة آخر مستجدات مواجهة الأهلي والترجي 0:27 دقيقة كيربر تظفر بلقب بطولة "باد هومبورغ " 0:33 دقيقة أوستابينكو تحرز لقب بطولة إيستبورن 6:00 دقيقة آخر أخبار مباراة إيطاليا والنمسا 3:10 دقيقة مواجهة حاسمة بين الأهلي والترجي 2:16 دقيقة "التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس 0:56 دقيقة مقابلة حصرية مع أسطورة حراسة المرمى دينو زوف 2:28 دقيقة ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن النهائي 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والنمسا 3:13 دقيقة مباراة إيطاليا والنمسا - التغطية الخاصة