نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجي

وتلقى الترجي خسارة قاسية على أرضه أمس الجمعة أمام الأهلي 3-0 جعلت الضغوط تتزايد على المدير الفني التونسي.

ونشر الكابتن نبيل معلول عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، وأعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

مضيفاً: "لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط، الحمد لله، نجحنا في أشياء وأخفقنا في أشياء أخرى والإنسان يخطئ ويصيب، تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي".