موعد مشاهدة مباراة الوداد وماميلودي صن داونز بث مباشر والتغطية الخاصة

مشاهدة مباراة الوداد وماميلودي صن داونز ضمن دوري أبطال أفريقيا ستكون حاشدة أثناء البث المباشر الحصري عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

الوداد كان فاز ذهابا 2-1 وهو يحتاج إلى التعادل أو للخسارة بفارق هدف بنتيجة 2-3 او أكثر أو الفوز لضمن الوصل إلى النهائي.

موعد مباراة الوداد وماميلودي سيكون يوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكّة المكرّمة عبر القناة beIN SPORTS HD4 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

ولمتابعة التغطية المباشرة للقاء سنوافيكم عبر هذا المقال بأهم احداث اللقاء فور حصولها بالفيديو.