العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

موعد مشاهدة مباراة الوداد وماميلودي صن داونز بث مباشر والتغطية الخاصة

من قبل

مشاهدة اهم مباريات يوم السبت في بث مباشر بين الوداد وماميلودي صن داونز متاحة حصرياً عبر خدماتنا التلفزيونية وعلى الانترنت.

AFP

مشاهدة مباراة الوداد وماميلودي صن داونز ضمن دوري أبطال أفريقيا ستكون حاشدة أثناء البث المباشر الحصري عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

الوداد كان فاز ذهابا 2-1 وهو يحتاج إلى التعادل أو للخسارة بفارق هدف بنتيجة 2-3 او أكثر أو الفوز لضمن الوصل إلى النهائي.

موعد مباراة الوداد وماميلودي سيكون يوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكّة المكرّمة عبر القناة beIN SPORTS HD4 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

ولمتابعة التغطية المباشرة للقاء سنوافيكم عبر هذا المقال بأهم احداث اللقاء فور حصولها بالفيديو.

اضغط هنا لقراءة التقديم الفني للمباراة

السابق دوري أبطال إفريقيا: الترجي الت
اقرأ
دوري أبطال إفريقيا: الترجي التونسي يرنو للتأهل من أرض مازيمبي
التالي

آخر الأحداث