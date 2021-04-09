موعد مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في بث مباشر

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في واحدة من أهم مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة.

وتمثل مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في بث مباشر اليوم أهمية بالغة رغم حسم الصدارة والوصافة، إذ أنّ الأهلي يريد ردّ القليل من اعتباره بعدما فشل في تزعم المجموعة.

مباراة الأهلي وسيمبا - مباشر

البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا سيكون اليوم الجمعة في التاسع من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي وسيمبا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي وسيمبا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.