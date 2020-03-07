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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

سيكون عشاق مسابقة دوري أبطال افريقيا على موعد مع مواجهات مثيرة في نصف النهائي الذي سيشهد صراعاً بين قطبي القاهرة وفريقي الدار البيضاء.

REUTERS

وأكمل الوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى نصف النهائي رغم خسارته أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي صفر-1 في إياب ربع النهائي.

وكان الزمالك المصري أول المتأهلين إلى دور الأربعة بتجريده حامل اللقب في العامين الأخيرين الترجي التونسي من اللقب رغم خسارته أمامه صفر-1 على ملعب رادس الأولمبي وذلك لفوزه 3-1 ذهاباً في القاهرة.

ولحق به مواطنه الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي اليوم، عقب تعادل الأول مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-1 (فاز 2-صفر ذهاباً في القاهرة)، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-1 (فاز 2-صفر ذهاباً في الدار البيضاء).

وفي نصف النهائي، يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك، والوداد البيضاوي مع الأهلي في إعادة لنهائي 2017.

وتقام مباراتا الذهاب في الدار البيضاء في الفترة بين 1 و3 أيار/مايو المقبل، والإياب في القاهرة في الفترة بين 8 و10 منه.

 

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