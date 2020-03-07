موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا

وأكمل الوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى نصف النهائي رغم خسارته أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي صفر-1 في إياب ربع النهائي.

وكان الزمالك المصري أول المتأهلين إلى دور الأربعة بتجريده حامل اللقب في العامين الأخيرين الترجي التونسي من اللقب رغم خسارته أمامه صفر-1 على ملعب رادس الأولمبي وذلك لفوزه 3-1 ذهاباً في القاهرة.

ولحق به مواطنه الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي اليوم، عقب تعادل الأول مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-1 (فاز 2-صفر ذهاباً في القاهرة)، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-1 (فاز 2-صفر ذهاباً في الدار البيضاء).

وفي نصف النهائي، يلتقي الرجاء البيضاوي مع الزمالك، والوداد البيضاوي مع الأهلي في إعادة لنهائي 2017.

وتقام مباراتا الذهاب في الدار البيضاء في الفترة بين 1 و3 أيار/مايو المقبل، والإياب في القاهرة في الفترة بين 8 و10 منه.