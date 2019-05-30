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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والتغطية الحية

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ستكون مشاهدة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي على أرض الأول في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

AFP

البث المباشر لمباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي

مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في اياب نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم ستكون مواجهة نارية على اللقب القاري سيما بعد تعادل الفريقين ذهابا 1-1.

موعد مباراة الترجي والوداد سيكون يوم السبت 1 يونيو في تمام منتصف الليل بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD1.

المباراة

الموعد

الملعب

الحكم

القناة الناقلة

الترجي× الوداد

 السبت 1 يونيو منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة

الملعب الأولمبي برادس

باكاري غاساما

HD1

 

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

التقديم الفني لمباراة الترجي التونسي والوداد 

الوداد البيضاوي الترجي الرياضي التونسي
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