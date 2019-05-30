موعد مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والتغطية الحية

مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في اياب نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم ستكون مواجهة نارية على اللقب القاري سيما بعد تعادل الفريقين ذهابا 1-1.

موعد مباراة الترجي والوداد سيكون يوم السبت 1 يونيو في تمام منتصف الليل بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD1.

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة الترجي× الوداد السبت 1 يونيو منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة الملعب الأولمبي برادس باكاري غاساما HD1

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التقديم الفني لمباراة الترجي التونسي والوداد