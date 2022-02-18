مشاهدة مباراة وفاق سطيف والرجاء في بث مباشر وحصري



وستكون مباراة وفاق سطيف ذات حسابات معقدة أمام ضيفه الرجاء بعد فوز الفريقين في مواجهتهما الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة وفاق سطيف والرجاء إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

البث المباشر لمباراة وفاق سطيف والرجاء سيكون اليوم الجمعة في الثامن عشر من شباط/فبراير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة وفاق سطيف والرجاء – مباشر



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