مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

مباراة إياب ربع النهائي بين الأهلي المصري ومضيفه صن داونز الجنوب إفريقي ستقام في بريتوريا بعد أن انتهى موعد الذهاب قبل أسبوع في القاهرة لمصلحة أصحاب الدار 2-0.

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين.

البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز سيكون يوم السبت في السابع من أذار/مارس في الساعة 16:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت مصر، وسنكون معكم أيضاً في بث مباشر يغطي أهم مباريات اليوم.



مباراة الأهلي وصن داونز عبر الإنترنت



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي وصن داونز بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي وصن داونز أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.