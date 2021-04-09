مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS April 9, 2021 20:45 مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.