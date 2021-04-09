- مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم
- مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS
موعد مباراة الأهلي وسيمبا
البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة 9 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الأهلي وسيمبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 4.
مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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الأهلي المصري وسيمبا التنزاني - المباراة لحظة بلحظة
مباراة الأهلي وسيمبا | التشكيلة الأساسية
- الأهلي المصري
- سيمبا التنزاني