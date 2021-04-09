English
العربية
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل

مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP


موعد مباراة الأهلي وسيمبا 

 

البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم الجمعة 9 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي وسيمبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 4. 

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

الأهلي المصري وسيمبا التنزاني - المباراة لحظة بلحظة 

 

مباراة الأهلي وسيمبا | التشكيلة الأساسية 

 

  • الأهلي المصري

 

 

  • سيمبا التنزاني 

 

 

دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري بث مباشر سيمبا التنزاني
السابق الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي د
اقرأ
الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مع آخر التحديثات هذا الموسم 2020 - 2021
التالي

آخر الأحداث

>