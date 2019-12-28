مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في بث مباشر وحصري

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة الأهلي وبلاتينيوم إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

البث المباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم سيكون اليوم السبت الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة الأهلي وبلاتينيوم – مباشر



مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة بمواصلة النتائج الجيدة لدى الفريق المضيف عقب فوزه المرحلة الماضية.

البث المباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



مباراة الأهلي وبلاتينيوم عبر الإنترنت



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي وبلاتينيوم بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي وبلاتينيوم أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

