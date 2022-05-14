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دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

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مباراة وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري اليوم السبت ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

REUTERS

مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف بث مباشر اليوم 
مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم على beIN SPORTS 

موعد مباراة وفاق سطيف والأهلي 

البث المباشر لمباراة وفاق سطيف والأهلي اليوم السبت 14 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة وفاق سطيف والأهلي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 3

مشاهدة مباراة وفاق سطيف والأهلي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر  beIN CONNECT 

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دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري بث مباشر
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