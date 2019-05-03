مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي التونسي ومازيمبي والتغطية الخاصة

البث المباشر لمباراة الترجي التونسي ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا

ستكون مباراة الترجي التونسي ومازيمبي المقبلة متوفرة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

موعد مباراة الترجي التونسي سيكون يوم السبت في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكّة المكرمة، وستبث عبر قناة HD1.

مشاهدة مباراة الترجي التونسي ومازيمبي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

التقديم الفني للمباراة. اضغط هنا