مدرب الأهلي لاسارتي لن يستقيل

وخسر الأهلي المتوج ثماني مرات باللقب الأفريقي، ذهاباً 0-5 وفاز إياباً 1-0.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "قدمنا كل ما نستطيع خلال المباراة لتغيير الوضع، لكن لم يحالفنا الحظ وغاب عنا التوفيق في قلب النتيجة".

وأضاف "وليد أزارو أضاع فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بخلاف الكرة التي ارتطمت بالعارضة، لكن صن داونز كان منظما دفاعيا".

وعن إمكانية استقالته من منصبه كمدرب للأهلي قال: "لا لم أفكر في تقديم استقالتي، لكن ليس لدي مانع في مغادرة النادي في حالة أرادت الإدارة الاستغناء عني".

وأضاف "أتيت إلى الأهلي منذ 3 أشهر فقط، واجهت العديد من المشاكل والإصابات، لكن الفريق تحسن في الفترة الأخيرة، فبعدما كان متخلفا عن الزمالك بـ12 نقطة على جدول ترتيب الدوري يتفوق عليه الأن بفارق نقطة ويتصدر للبطولة".