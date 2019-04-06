مباراة اليوم شباب قسنطينة والترجي

البث المباشر لمباراة اليوم شباب قسنطينة والترجي

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم شباب قسنطينة والترجي

شباب قسنطينة والترجي مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS



موعد مباراة شباب قسنطينة والترجي

ينزل الترجي الرياضي التونسي ضيفاً على شباب قسنطينة الجزائري يوم السبت 6 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 في الجزائر وتونس) في ملعب الشهيد حملاوي.

مباراة اليوم شباب قسنطينة والترجي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة اليوم شباب قسنطينة والترجي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

التقديم الفني لمباراة اليوم شباب قسنطينة والترجي

كان الترجي التونسي الفريق الوحيد الذي تخطى دور المجموعات من دون خسارة وتصدر المجموعة الثانية، بينما حل شباب قسنطينة ثانياً في الثالثة خلف مازيمبي وتأهل على حساب النادي الإفريقي التونسي والإسماعيلي المصري.

لكن الترجي يدخل مباراة الغد بعد خسارته مباراة كأس السوبر الإفريقية ضد الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب كأس الاتحاد، بنتيجة 1-2 الأسبوع الماضي في الدوحة، قبل أن يحرز بعد أيام في العاصمة القطرية أيضًا، لقب كأس السوبر التونسية على حساب البنزرتي بالنتيجة ذاتها.

وقال المدرب المساعد في الترجي مجدي التراوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، إن "المباراة ستكون صعبة أمام فريق ممتاز انتصر على مازيمبي بنتيجة عريضة (3-صفر)"، مشدداً على أن الترجي "في حاجة لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في الإياب".

ويتصدر الترجي الدوري المحلي بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه النادي الصفاقسي، فيما يحتل القسنطيني المركز السابع محليًا بفارق 12 نقطة خلف اتحاد الجزائر المتصدر، لكن له ثلاث مباريات مؤجلة.