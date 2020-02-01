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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي يحكم قبضته على صدارة المجموعة الأولى

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انتهت مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على وقع صدارة مستحقة لمازيمبي من الكونغو الديمقراطية فيما ذهبت الوصافة إلى الزمالك المصري.

beIN SPORTS

حسم مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه السبت على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثة أهداف مقبل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من مواجهات المجموعة والتي شهدت أيضاً تعادل الزمالك المصري مع مستضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي بدون أهداف.

في المواجهة الأولى واصل مازيمبي تألقه محققاً فوزه الرابع مقابل تعادلين وافتتح التسجيل له جاكسون موليكا في الدقيقة 32 فيما أدرك وينستون كالينغو التعادل للفريق الزامبي في الدقيقة 34، قبل أن يحرز تشيكو أوشيندي الهدف الثاني لأصحاب الأرض ثم عاد موليكا وأحرز الهدف الثاني له والثالث لمازيمبي في الدقيقة 79.

وحسم مازيمبي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 14 نقطة في حين رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

الزمالك المصري مازيمبي
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