مازيمبي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أقيمت المباراة في مدينة لوبومباشي وتمكن بطل الكونغو الديمقراطية من الصعود إلى الدور قبل النهائي بعد أن قلب الطاولة على سيمبا الذي تقدم بهدف أحرزه إيمانويل أوكوي في الدقيقة الثانية، وسريعاً ما تعادل أصحاب الأرض عن طريق شونغو كاباسو في الدقيقة 23 ثم أضاف إيليا ميشكاك الهدف الثاني في الدقيقة 38 فانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (2-1).

وأكد بطل الكونغو الديمقراطية تفوقه في الشوط الثاني بإضافة هدفين عن طريق تريسور مبوتو مابي في الدقيقة 62 وجاكسون موليكا في الدقيقة 75.

وكان لقاء الذهاب أقيم السبت الماضي في تنزانيا وانتهى بالتعادل بدون أهداف.

ويمتلك مازيمبي تاريخاً حافلاً في دوري الأبطال حيث توج باللقب 5 مرات أعوام (1967 – 1968 – 2009 – 2010 – 2015).