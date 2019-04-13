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دوري أبطال أوروبا
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مازيمبي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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حسم مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على ضيفه سيمبا التنزاني بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب الدور ربع النهائي من البطولة السبت.

beIN SPORTS

أقيمت المباراة في مدينة لوبومباشي وتمكن بطل الكونغو الديمقراطية من الصعود إلى الدور قبل النهائي بعد أن قلب الطاولة على سيمبا الذي تقدم بهدف أحرزه إيمانويل أوكوي في الدقيقة الثانية، وسريعاً ما تعادل أصحاب الأرض عن طريق شونغو كاباسو في الدقيقة 23 ثم أضاف إيليا ميشكاك الهدف الثاني في الدقيقة 38 فانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض (2-1).

وأكد بطل الكونغو الديمقراطية تفوقه في الشوط الثاني بإضافة هدفين عن طريق تريسور مبوتو مابي في الدقيقة 62 وجاكسون موليكا في الدقيقة 75.

وكان لقاء الذهاب أقيم السبت الماضي في تنزانيا وانتهى بالتعادل بدون أهداف.

ويمتلك مازيمبي تاريخاً حافلاً في دوري الأبطال حيث توج باللقب 5 مرات أعوام (1967 – 1968 – 2009 – 2010 – 2015).

مازيمبي
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