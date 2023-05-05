لجنة الانضباط في الـ"كاف" تسلط عقوبات على الترجي

وقررت لجنة الانضباط معاقبة الترجي الرياضي باللعب دون حضور الجمهور لأربعة مقابلات قادمة، يكون فيها الترجي الرياضي التونسي مضيفاً، وذلك بسبب الاخلالات التي شابت مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري.

كما قررت اللجنة تمتيع الترجي الرياضي بتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مقابلتين فقط، على أن لا يُنسب للفريق التونسي أي تجاوز تأديبي في غضون 12 شهراً، وفي صورة القيام بأي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة، فسيقع حرمان الفريق بصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الموالية بالإضافة إلى تطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بقطع النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها.

بالإضافة إلى ذلك تمت معاقبة الترجي بخطية مالية قدرها 300 ألف دولار أميركي.

