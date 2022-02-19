لا غالب ولا مغلوب بين المريخ وصن داونز من قبل beIN SPORTS February 19, 2022 15:27 انتهت مواجهة المريخ السوداني مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى السبت. beIN SPORTS وحصد المريخ نقطته الأولى من مباراة واحدة أما صن داونز فصار رصيده 4 نقاط في الصدارة من مباراتين. دوري أبطال أفريقيا المريخ السوداني صن داونز الجنوب أفريقي السابق النجم الساحلي في مهمة البحث عن اقرأ التالي بيترو أتلتيكو يتخطى الوداد اقرأ آخر الأحداث February 19, 2022 15:30 بيترو أتلتيكو يتخطى الوداد February 19, 2022 15:27 لا غالب ولا مغلوب بين المريخ وصن داونز February 19, 2022 09:32 النجم الساحلي في مهمة البحث عن انتصار في بوتسوانا February 19, 2022 09:22 شباب بلوزداد يتطلع لأول فوز له حين يلاقي الترجي February 19, 2022 09:05 الزمالك للعودة إلى السكة الصحيحة من بوابة ساغرادا February 19, 2022 08:55 المريخ يواجه صن داونز في القاهرة February 18, 2022 21:47 الرجاء يتغلّب على وفاق سطيف February 18, 2022 15:57 تعادل الهلال والأهلي بلا أهداف February 17, 2022 13:43 الهلال السوداني يلجأ إلى "كاس" بسبب قرار "الكاف" February 16, 2022 21:46 إلغاء قرار حضور 15 ألف مشجع مباراة الهلال والأهلي