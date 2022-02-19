لا غالب ولا مغلوب بين المريخ وصن داونز

من قبل beIN SPORTS February 19, 2022 15:27 انتهت مواجهة المريخ السوداني مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى السبت.