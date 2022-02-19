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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

لا غالب ولا مغلوب بين المريخ وصن داونز

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انتهت مواجهة المريخ السوداني مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى السبت.

beIN SPORTS

وحصد المريخ نقطته الأولى من مباراة واحدة أما صن داونز فصار رصيده 4 نقاط في الصدارة من مباراتين.

 

 

دوري أبطال أفريقيا المريخ السوداني صن داونز الجنوب أفريقي
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