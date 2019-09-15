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دوري أبطال أوروبا
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كوتوكو يهزم النجم الساحلي بثنائية في دوري الأبطال

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أشانتي كوتوكو بطل دوري أبطال إفريقيا عامي 1970 و1983 اقترب من دور المجموعات في النسخة الجديدة من البطولة بعد الفوز على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدفين دون رد.

AFP

حقق أشانتي كوتوكو الغاني فوزاً مهماً ولافتاً على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدفين دون رد الأحد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

تقدم أوكراه لكوتوكو في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة قبل أن يضيف أرثر الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي إطار الدور ذاته تعادل فوسا جينيور من مدغشقر مع ضيفه مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية بدون أهداف، فيما عاد الترجي التونسي حامل اللقب بتعادل إيجابي ثمين بهدف لهدف من أرض مستضيفه إليكت سبورت التشادي، ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية الثاني في المسابقة فيتا كلوب تعادل خارج ملعبه مع كارا التوغولي بدون أهداف فيما تمكن الوداد الرياضي المغربي وصيف البطل بدوره من الفوز خارج ملعبه على إف سي نواذيبو الموريتاني بهدفين نظيفين ليضع قدماً في دور المجموعات.

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