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دوري أبطال أفريقيا

"كاف" يدرس السيناريوهات المحتملة لإنهاء بطولتيه للأندية

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عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا لدراسة السيناريوهات المحتملة لإنهاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد بعد أن توقفتا في الدور نصف النهائي إثر تفشي وباء كورونا.

Reuters

الاتحاد القاري للعبة عقد اجتماعاً عبر الفيديو ناقش خلاله مع مسؤولي السلامة والأمن في الاتحادات المنضوية تحت لوائه العديد من المواضيع المتعلّقة بكرة القدم في القارة السمراء.

وناقش "الكاف" التواريخ المحتملة لاستئناف المسابقتين وأبرزها نهاية تموز/يوليو المقبل على أن تلُعب المباراتان النهائيتان في الأسبوع الأخير من آب / أغسطس، لكن كل السيناريوهات مرهونة بتوصيات اللجنة الطبية للكاف والمكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فضلاً عما تقرره السلطات في البلدان التي لا تزال تمثلها أندية في المسابقة أو تستضيف إحدى المباراتين النهائيتين.

وفيما يخص الموسم المقبل، يدرس الكاف إلغاء الدور ربع النهائي لمسابقتي الأندية بحيث يتأهل أوائل المجموعات الأربع مباشرة إلى نصف النهائي سعياً لاختصار الوقت في ظل وجود مؤشرات على بداية الموسم متأخراً في تشرين الأول / أكتوبر.
 
 

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