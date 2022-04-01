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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أفريقيا

فوز معنوي للنجم الساحلي والزمالك يتعادل

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حقق النجم الساحلي التونسي أول فوز له في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني 3-2 فيما ختم الزمالك المصري بتعادل سلبي.

beIN SPORTS

ويُعد الفوز معنوياً لفريق "جوهرة الساحل" الذي ودع المسابقة، رفع به رصيده الى ست نقاط من 6 مباريات في المركز الثالث، بينما يتذيل جوانينغ الترتيب بنقطة واحدة.

واختتم الزمالك المصري مشواره القاري بتعادل سلبي مع ضيفه ساغرادا اسبرانسا الأنغولي في القاهرة ضمن المجموعة الرابعة.

وفشل فريق "القلعة البيضاء" الفاقد فرصه بالتأهل في تحقيق أي فوز في دور المجموعات، منهياً موسمه المخيب قارياً في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وفي مباراة هامشية في المجموعة الثانية، تعادل أمازولو الجنوب إفريقي ومضيفه حوريا الغيني 1-1 في كوناكري. 


 

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