فوز معنوي للنجم الساحلي والزمالك يتعادل

ويُعد الفوز معنوياً لفريق "جوهرة الساحل" الذي ودع المسابقة، رفع به رصيده الى ست نقاط من 6 مباريات في المركز الثالث، بينما يتذيل جوانينغ الترتيب بنقطة واحدة.

واختتم الزمالك المصري مشواره القاري بتعادل سلبي مع ضيفه ساغرادا اسبرانسا الأنغولي في القاهرة ضمن المجموعة الرابعة.

وفشل فريق "القلعة البيضاء" الفاقد فرصه بالتأهل في تحقيق أي فوز في دور المجموعات، منهياً موسمه المخيب قارياً في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وفي مباراة هامشية في المجموعة الثانية، تعادل أمازولو الجنوب إفريقي ومضيفه حوريا الغيني 1-1 في كوناكري.



