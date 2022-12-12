سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023

سحبت اليوم الإثنين قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أسفرت عن مجموعات متوازنة ومواجهات عربية مرتقبة.

المجموعة1:

الوداد (المغرب) - بترو أتلتيكو (أنغولا) - شبيبة القبائل (الجزائر) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

المجموعة2:

الأهلي (مصر) - ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - القطن (الكاميرون)

المجموعة3:

الرجاء (المغرب) - حوريا كوناكري (غينيا) - سيمبا (تنزانيا) - فايبرز (أوغندا)

المجموعة 4

الترجي (تونس) - الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان)

وستنطلق المواجهات في العاشر من شباط/فبراير المقبل على أن تختتم البطولة بإقامة الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب بعد إلغاء نظام المباراة الواحدة.