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كأس العالم FIFA قطر 2022™
دوري أبطال أفريقيا

سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023

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نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

AFP

سحبت اليوم الإثنين قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أسفرت عن مجموعات متوازنة ومواجهات عربية مرتقبة.

المجموعة1: 
الوداد (المغرب) - بترو أتلتيكو (أنغولا) - شبيبة القبائل (الجزائر) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

المجموعة2: 
الأهلي (مصر) - ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - القطن (الكاميرون)

المجموعة3: 
الرجاء (المغرب) - حوريا كوناكري (غينيا) - سيمبا (تنزانيا) - فايبرز (أوغندا)

المجموعة 4
الترجي (تونس) - الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان)

وستنطلق المواجهات في العاشر من شباط/فبراير المقبل على أن تختتم البطولة بإقامة الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب بعد إلغاء نظام المباراة الواحدة.

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