دوري أبطال إفريقيا: الزمالك يضع قدماً في دور المجموعات

وسجل الزمالك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي، ليحصل على أفضلية واضحة قبل لقاء الإياب الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين مع أفضلية واضحة للزمالك، رغم وجود بعض الفرص الخطيرة من جانب توسكر المتواضع دفاعياً.

وبدأت المباراة بتهديد من الزمالك في الدقيقة الثالثة عبر تسديدة قوية من إمام عاشور علت العارضة.

وشهدت الدقيقة 12، تسديدة من التونسي سيف الدين الجزيري من مسافة بعيدة إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن، رد عليها أصحاب الأرض بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة أنقذها الحارس محمد أبو جبل (16).



وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، أهدر أشرف بن شرقي فرصة هدف بعد توغل من سيف الدين الجزيري وتمريرة عرضية أرضية، إلا أن المغربي قابلها بتسديدة سهلة في يد الحارس.

وأرسل بن شرقي عرضية متقنة إلى إمام عاشور قابلها الأخير بتسديدة قوية ارتدت من القائم (46).

وفي الدقيقة 47، توغل بن شرقي من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء واطلق تسديدة في أعلى المرمى، خدع بها حارس ودفاع توسكر.

وبعد تقدم الزمالك، تفنن لاعبو الأبيض في إهدار الفرص التي كان أخطرها في الدقيقة 66 بعد لعبة جماعية رائعة انتهت بتمريرة ذكية من يوسف ابراهيم" أوباما" إلى احمد سيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته القوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وأضاع أوباما فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 82 بعدما انفرد من منتصف الملعب لكنه سدد في جسد الحارس.

