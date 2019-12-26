دوري أبطال إفريقيا: الترجي لبسط الهيمنة على المجموعة الرابعة

كما تشهد المجموعة أيضاً قمة مغاربية بين الرجاء البيضاوي المغربي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري.

من جانبه، يبحث النجم الساحلي التونسي عن فوزه الثالث أيضاً في قمة المجموعة الثانية ضد الهلال السوداني، والوداد البيضاوي المغربي وصيف الموسم الماضي عن فوزه الأول عندما يواجه بترو أتلتيكو الأنغولي في الثالثة.

ويسعى الترجي الذي حل الأسبوع الماضي خامساً في كأس العالم للأندية في قطر، إلى مواصلة أدائه المثالي في المسابقة القارية ووضع قدم في دور الـ16، عندما يستضيف فيتا كلوب على ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات (ثمن النهائي).

وفاز فريق باب سويقة على شبيبة القبائل (1-صفر) والرجاء (2-صفر) في الجولتين السابقتين.

وسيعول مدرب الترجي معين الشعباني على أوراقه الرابحة في تشكيلته منها، الليبي حمدو الهوني صاحب الـ"هاتريك" في الفوز الساحق على السد القطري 6-2 في مباراة تحديد المركز الخامس في مونديال الأندية، إلى جانب طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي وأنيس البدري والجزائري عبد القادر بدران وخليل شمام والحارس معز بن شريفية.

وسيعود الترجي إلى حيث فرض هيمنته في العامين الماضيين، بعدما أشار الشعباني خلال مونديال الأندية إلى فارق الإمكانات المالية بين أندية إفريقيا وآسيا، كأحد أسباب عدم قدرة فرق القارة السمراء على المنافسة في البطولات العالمية، بعد خسارة الترجي في الدور الثاني لمونديال الأندية أمام الهلال السعودي بطل آسيا بهدف نظيف.

ويعدّ فيتا كلوب أضعف فرق المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، ويتذيل الترتيب بخسارتين في الجولتين الأوليين.

دربي مغاربي ساخن بين الرجاء وشبيبة القبائل

يحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة مرتقبة بين الرجاء الساعي الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثاني، وضيفه شبيبة القبائل الطامح للوصول إلى النقطة السادسة أيضا.

ويدخل "النسر الأخضر" المباراة بمعنويات مرتفعة اثر تغلبه على غريمه الوداد في قمة الدوري المحلي بهدف نظيف الأحد، وسيحاول مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه جمال السلامي وخبرة قائده محسن متولي، في غياب مدافعه بدر بانون والكاميروني فابريس نغاه بسبب الإصابة.

ويشرف على شبيبة القبائل المدرب الفرنسي هوبير فيلود الذي يتمتع بمعرفة وافية بالكرة المغربية بعدما تولى تدريب الدفاع الحسني الجديدي في الموسم الماضي.

وفي المجموعة الأولى، يحل مازيمبي الكونغولي المتصدر بالعلامة الكاملة ضيفاً على بريميرو دي أوغستو الأنغولي الجمعة، عشية المباراة الثانية في المجموعة بين الزمالك المصري بضيافة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويتطلع فريق "القلعة البيضاء" بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، الى استعادة توازنه بعدما جانبه الفوز محليا في المباريات الثلاثة الأخيرة، وتراجع في الترتيب بعيداً عن غريمه الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، بعد فوزه في المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن.

النجم لمواصلة التوهج والأهلي للبناء على سلسلته الإيجابية

يستضيف الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (ثمانية آخرها في 2013)، بلاتينيوم من زيمبابوي على ستاد السلام في العاصمة المصرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويأمل المدرب السويسري رينيه فايلر في أن يواصل فريقه مسيرة الانتصارات المتتالية التي تلت الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى، قبل الفوز على الهلال السوداني (2-1) في الثانية.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل النجم الساحلي بمواصلة مساره المتلاصق مع مواطنه الترجي، والاقتراب من ثمن النهائي باستضافة الهلال في رادس.

ويدخل النجم الساحلي اللقاء واضعاً نصب عينيه استعادة توازنه بعد الخسارة محلياً أمام النجم الرياضي بالمتلوي بهدف نظيف السبت.

وسيفتقد مدرب النجم الساحلي الإسباني خوان كارلوس غاريدو لمهاجمه الفنزويلي داروين غونزاليز بسبب الإصابة.

الوداد يبحث عن فوزه الأول

وفي الدار البيضاء، يستضيف الوداد بترو أتلتيكو الأنغولي في مباراة يسعى خلالها بطل المغرب الى تفادي التعثر بعد تعادله في مباراتيه السابقتين ضد اتحاد العاصمة الجزائري وماميلودي الجنوب إفريقي.

ويدخل الوداد اللقاء بعد خسارة "الدربي" أمام الرجاء، فضلا عن افتقاد تشكيلته لثلة من اللاعبين بسبب الإصابة، آخرهم المدافع أشرف داري.

وأعاد المدرب الصربي زوران مانولوفيتش المدافع محمد ناهيري بعد استبعاده لأسباب انضباطية، ويعول على نجومه المتاحين لا سيما المهاجم أيوب الكعبي والحارس محمد رضا التكناوتي ووليد الكرتي وبديع أووك.

وفي المجموعة ذاتها، يخوض اتحاد العاصمة الجزائري اختبارا صعبا ضد ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي، بطل المسابقة عام 2016.