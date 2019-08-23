دوري أبطال إفريقيا: الاهلي الى الدور الـ32 بمهرجان تهديفي أمام إطلع برة



بلغ الأهلي المصري، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، الدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بإنهائه الدور التمهيدي بمهرجان تهديفي أمام ضيفه المتواضع إطلع برة من جنوب السودان، وذلك باكتساحه 9-صفر الجمعة في الإياب على ملعب لجيش ببرج العرب.

وكان بطل المسابقة القارية ثماني مرات حسم أيضا لقاء الذهاب برباعية نظيفة على الملعب ذاته بناء على رغبة الفريق الجنوب السوداني بسبب بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

وتناوب على تسجيل أهداف بطل الدوري المصري كل من صلاح محسن (6 و40) وحسين الشحات (19 و46 و61) واحمد فتحي (45) وحمدي فتحي (54 و67) ومصطفى سليم (81 خطأ في مرمى فريقه).

ويلتقي الأهلي الذي حقق أكبر فوز له على الصعيد القاري، في دور الـ32 الفائز من مواجهة ميكيلي أنديرتا الإثيوبي وكانو سبورت الغيني الاستوائي (1-2 ذهابا).